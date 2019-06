Glasgulv slår revner under turister i 457 meters højde

Mandag fik turisterne, der besøgte attraktionen The Skydeck i Willis Tower i Chicago, noget af et sug i maven, da glasgulvet så ud til at gå i stykker lige under deres fødder på 103. etage.

Skydeck-området af skyskraberen er bygget af glas, og giver turister mulighed for at komme op og nyde udsigten over Chicago.

Vanvittig udsigt: Her er verdens højeste bolig

I en video, der mandag blev delt på Facebook af turisten Jesus Pintado, virker de besøgende temmelig chokerede ved synet af glasgulvet i 457 meters højde, der pludselig så ud til at splintres.

- Jeg hørte en lyd, sådan 'ksh ksh ksh' og så krakelerede det, siger han til CBS Chicago. Også CNN har blandt andre skrevet historien.

- Der var en kvinde med to børn, og de så virkelig blege og bange ud, fortsætter Jesus Pintado, der besøgte The Skydeck i Willis Tower som en del af sin bryllupsrejse med sin kone kone, Karly Pintado.

Han gætter på, at det skete, fordi der var noget, der faldt fra loftet. Han mener nemlig, at han så et lille stykke firkantet metal falde ned og ramme gulvet.

Men selvom det var et voldsomt og chokerende syn for attraktionens gæster, var der heldigvis aldrig fare på færde. Det var ifølge en talsperson fra Willis Tower det beskyttende lag over glasset, der krakelerede.

Se også: Bruce Willis' sætter lejlighed til salg - og du skal ha' kassen for at købe den

'Vi erstattede laget i aftes, og afsatsen er nu åben som normalt', lyder det.

Det er ikke første gang, at det beskyttende lag i The Sydecks gulv krakelerer. Det skete også i 2014, men heller ikke dengang var der nogen, der kom til skade.

CBS Chicago har henvendt sig til byens bygningsdepartement for at høre, om de nu vil inspicere skyskraberen, der er USA' næsthøjeste. De fortæller, at Willis Towers egne ingeniører selv håndterer situationen.