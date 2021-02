Glem aflyst skiferie: Her er der friske langrendsspor

Det kan godt være, at årets skiferie blev aflyst, men nu kan du godt pakke skuffelsen væk, hente skiene ned fra loftet og springe i vintertøjet.

De kommende dage byder nemlig på et prægtigt skisportsvejr.

I den anledning har Naturstyrelsen været ude og lave skispor, hvilket enten sker med maskine eller ved, at en person træder sporet ned.

Det betyder, at du for en sjælden gangs skyld kan stå på langrendsski i Danmark.

Særligt i denne weekend, hvor kulden har godt fat, og sneen ser ud til at blive liggende, lyder det fra Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

- For en gang skyld har toppen af Danmark nok sne til at lave skispor, så det er bare med at få spændt skiene og komme afsted, siger Helene Overby, der er skovfoged hos Naturstyrelsens kontor i Vendsyssel.

- Forholdene er rigtig gode lige nu, og forhåbentlig bliver sneen liggende et godt stykke ind i næste uge.

Langrendsspor i Tornby Klitplantage ved Hjørring. Foto: Naturstyrelsen

Gode kælkebakker

Naturstyrelsen har blandt andet lavet spor til langrendsløb i flere skove i Vendsyssel, Stursbøl og Lindet Skov i Sønderjylland og Almindingen på Bornholm.

På udinaturen.dk kan du holde øje med, hvor de øvrige langrendsløjper ligger, ligesom du her også finder et kort over gode kælkebakker.

Helene Overby opfordrer danskere til at vise hensyn til sporene, der let kan ødelægges.

- Der er plads til alle i skovene, men undgå så vidt muligt at gå, ride eller cykle i de præparerede spor. Så holder de længere.

