Glem alt om London, Paris og New York! Her er verdens mest besøgte by

Du kan godt glemme alt om storbyer såsom New York, Paris og London, for der er ingen af disse, som formår at slå verdens mest besøgte by af pinden.

For tredje år i træk må førnævnte byer samt byer som Beijing, Tokyo og Dubai nemlig se sig slået af ingen anden end Bangkok, når det kommer til at være den mest besøgte by i verden.

Det skriver Forbes.

Den thailandske hovedstad med omkring 5,7 millioner indbyggere er intet mindre end en fjerdedel mindre end New York, som må findes helt nede på sjettepladsen på listen med knap syv millioner færre besøgende end Bangkok i 2017.

Hele 20,05 millioner internationale turister besøgte således Bangkok sidste år, mens 'blot' 13,13 millioner turister tog en tur til den amerikanske storby.

Listen er udarbejdet af MasterCards Global Destination Cities Index, som desuden er kommet frem til, at London med 19,83 millioner besøgende og Paris med 17,44 millioner besøgende må tage til takke med henholdsvis anden- og tredjepladsen på den ellers så prestigefyldte liste.

- London, Bangkok og de andre topdestinationer er alle så forskellige, men har fortsat en ting til fælles: De har fundet ud af, hvordan man kan fange turisters interesse og få dem til at bruge deres penge, lyder det MasterCards direktør for globale byer, Miguel Gamiño Jr.

Se også: Turister fravælger feriefavorit

Her bruger turister flest penge

Besøgstallene dækker dog over både fritids- og forretningsrejsende, hvilket kan være afgørende for Bangkoks flotte placering.

Ifølge undersøgelsen forventes det desuden, at byens besøgstal vil stige med yderligere 9,06 procent inden årets udgang.

Dubai og Singapore tager fjerde- og femtepladsen med henholdsvis 15,79 og 13,91 millioner besøgende i 2017.

Dubai kan dog i stedet for fjerdepladsen glæde sig over, at byen i De Forenede Arabiske Emirater topper listen over at være den by, hvor de besøgende brugte flest penge sidste år.

Besøgende brugte således hele 41,9 milliarder dollars i besøgsudgifter i Dubai i 2017, mens besøgende brugte 26,03 og 24,61 milliarder dollars i henholdsvis Mekka og London, som tager anden- og tredjepladsen.

På denne liste er Bangkok først at finde på femtepladsen med et samlet beløb på 23,08 milliarder dollars. Lige overgået af Singapore på fjerdepladsen med et samlet beløb på 24,01 milliarder dollars.

- De rejsende er uden tvivl en afgørende drivkraft for at tjene penge i disse populære byer. De bruger alt fra hoteller og taxier til restauranter samt kurbade til tøj og andre varer, siger Miguel Gamiño Jr.

Du kan se listen over verdens mest besøgte lande herunder:

Verdens ti mest besøgte byer i 2017 Bangkok – 20,05 mio. besøgende London – 19,83 mio. besøgende Paris – 17,44 mio. besøgende Dubai – 15,79 mio. besøgende Singapore – 13,91 mio. besøgende New York – 13,13 mio. besøgende Kuala Lumpur – 12,58 mio. besøgende Tokyo – 11,93 mio. besøgende Istanbul – 10,70 mio. besøgende Seoul – 9,54 mio. besøgende Kilde: MasterCard Index

Se også: Ferieland kaldes 'krigszone': Grotesk mange drab om dagen