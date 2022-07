Flystrejker og fuldt bookede sommerhuse har fået danskerne til at sætte sig bag rattet for at redde deres og familiens ferie, fortæller to eksperter i den rejseform

Ekstra Bladet

Rejselystne danskere ser deres fly blive aflyst og oplever måske bagefter, at det for længst er for sent at booke et sommerhus i hjemlandet.

Så er gode rejseråd dyre, og mange kigger ud i carporten eller ned på parkeringspladsen efter løsningen.

- I min optik er bilferie det nye sort, siger Anders Bruun-Christensen, marketmanager hos Risskov Bilferie.