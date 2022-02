Glem krisen: Mange nye flyselskaber åbnet

Flybranchen har været ekstraordinært hårdt ramt i coronakrisens kølvand.

Alligevel overgår antallet af nyåbnede flyselskaber antallet af konkurser.

Faktisk er det sådan, at der er åbnet intet mindre end 132 nye flyselskaber globalt siden pandemiens start.

Det skriver Finans.

Ifølge mediet er der flere årsager til, at der blomstrer nye selskaber op i den ellers nødlidende flybranche.

Paradokset skyldes blandt andet, at der i dag er både billigere og bedre vilkår for at starte et flyselskab, hvilket flere vælger at udnytte for at få en fod ind på markedet.

Det har blandt andet været tilfældet hos rejsekoncernen Primo Tours, som åbnede charterflyselskabet Airseven under pandemien.

- For os var tidspunktet optimalt, for det har aldrig været billigere at etablere flyselskab. Vi fik aftaler og priser, som man aldrig ville kunne få under normale markedsforhold, siger Bjarke Hansen, adm. direktør i Primo Tours, til Finans.

Tendensen kan dog være farlig for allerede etablerede flyselskaber, der nu får endnu mere konkurrence.

Det kan blandt andet bidrage til, at priserne på flybilletter presses endnu mere i bund, end de i forvejen er.

I Norge er flyselskaberne Norse og Flyr blandt andet åbnet, mens flyselskabet Play blandt andet er åbnet i Island.