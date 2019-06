Glemt håndklædet? Dette bizarre stykke tøj redder dagen

Det kan ligne noget fra en Borat-film, men er så ægte, som det kan blive. Den New York-baserede konceptuelle designer Aria McManus har ment, at verden har brug for en bikini, som også samtidig er et strandhåndklæde. Så det har vedkommende designet.

Det skriver mediet Insider.

'Towelkini' har Aria McManus døbt sit design, og det kan vel bedst oversættes til 'håndklædekinien', altså et kombineret håndklæde og bikini.

Designeren har udviklet håndklædekinien, så man ikke 'risikerer at glemme sit håndklæde', når man skal til stranden.

Se også: Myndigheder advarer: Svømmer dræbt af haj på ferieø

Hvis du tager på stranden for at få sol på hele kroppen, er det dog ikke en håndklædekini, du skal have fat i. Beklædningsgenstanden dækker nemlig hele forsiden af kroppen, mens der dog er hul til, at sol kan ramme ryggen, i bag. Dog er hullet så stort, at man umiddelbart at dømme stadig skal have en bikini på indenunder.

- Smelter de to essentielle dele til stranden sammen, ingen grund til at bære et besværligt håndklæde eller en badedragt, som er let at miste - her kommer de som én, materialiseret på ideel vis, lyder det blandt andet i beskrivelsen på designerens hjemmeside.

Kan bruges i byen

På Instagram fremhæver Aria McManus selv, at 'towelkinien' også kan bruges som beklædning i byen, når man skal til og fra stranden.

- Hvis du spekulerer på, hvordan du ville se ud med 'towelkinien' i byen, led ikke længere, lyder det i opslaget.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Du skal indstille dig på at have en betragtelig sum penge op af lommen for at anskaffe dig én. 199 dollars koster den, svarende til lige over 1.300 kroner.

Se også: Verdens dyreste krydstogtskib: 4,5 millioner for en kahyt