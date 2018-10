Gode råd til flyforsinkelser i efterårsferien: Dette må du IKKE gøre!

Efterårsferien står for døren, og for mange danskere betyder det, at de skal mod varmere himmelstrøg.

Efterårsferien betyder dog samtidig også ekstrem travlhed hos flyselskaberne, som i værste fald kan medføre, at rejsende må udskyde deres strandferie i sydens sol på grund af flyforsinkelser og aflysninger.

Derfor kan det godt betale sig at lære sine rettigheder at kende, inden man rejser afsted, for det kan nemlig blive en dyr omgang, hvis man ikke har sat sig ind i reglerne.

Det fortæller Jens Nyholm, der er cheføkonom hos Spar Nord Bank, som i samarbejde med rejseportalen 'Final.Call.travel' har lavet en række råd til ferien.

- Selvom flyrejser generelt set er blevet billigere, så udgør rejser stadig en stor post i de fleste danskeres økonomi. Her kan flyforsinkelser, overbookninger og aflysninger bidrage til, at det bliver en endnu større udgift, hvis man selv skal betale for mad i lufthavnen, overnatning på hotel eller i værste fald en helt ny billet i, udtaler Jens Nyholm i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Derfor kan det godt betale sig at kende til de rettigheder, man har som flypassager, inden man drager på efterårsferie. Det kan nemlig i sidste ende betyde, at man får penge i kompensation i stedet for at betale selv.

Læs rådene herunder:

Dette må du ALDRIG gøre

Der er en helt specifik ting, du bestemt ikke må gøre, hvis du ender i en situation, hvor flyselskabet afviser at tage dig med på flyet, fordi de har overbooket afgangen.

Ifølge Flemming Lundberg Poulsen, som er chefredaktør hos Final.Call.travel, skal man nemlig ikke skrive under, når flyselskaberne tilbyder en mindre kompensation mod, at man frivilligt rejser med et senere fly.

- Det beløb, man bliver tilbudt, er ofte lavere end den kompensation, som man har ret til. Derfor skal man som udgangspunkt aldrig skrive under på selskabets foreslåede aftale, hvis man ønsker den retmæssige kompensation - medmindre man er villig til at acceptere et mindre beløb for at blive ombooket frivilligt, forklarer Flemming Lundberg Poulsen og understreger, at du har ret til at blive ombooket til et andet fly, uanset om du tager imod tilbuddet eller ej.

Dette må du heller ikke gøre

Hvis man allerede inden turen ud til lufthavnen ved, at ens afgang er forsinket, må man bestemt ikke lægge sig til rette på sofaen og vente med at tage af sted.

- Selvom det kan virke ulogisk, at selskabet kræver, at du alligevel møder op til tiden, så kan det være en rigtig god idé, da du ellers risikerer at miste retten til kompensation, forklarer Flemming Lund Poulsen og fortsætter:

- Du skal nemlig stå klar, hvis forsinkelsen pludselig bliver kortere end forventet, eller flyselskabet får mulighed for at ombooke dig til en anden afgang.

Flyselskaber, der ikke udbetaler erstatning

Det er vel snart ved at være hverdagskost at høre om utilfredse rejsende, der får afvist deres ønske om kompensation af flyselskaber.

Derfor benytter mange rejsende sig af virksomheder, der er specialiserede i passagerrettigheder, når de søger erstatning, men disse virksomheder kræver ofte en bid af kagen for at hjælpe, og derfor råder Flemming Lundberg Poulsen til, at man selv tager kampen op.

- Afviser flyselskaberne forespørgslen, kan man som alternativ selv klage til de relevante myndigheder som eksempelvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark. Lykkedes det heller ikke, kan man afslutningsvis overveje at søge hjælp hos de specialiserede virksomheder.

Husk rejseforsikring

Derudover er det vigtigt at tegne en god rejseforsikring, da den i nogle tilfælde kan dække dig, hvis passagerrettighederne ikke er gældende.

- Det er altid en fordel at rejse med en rejseforsikring. Den kan nemlig dække i de tilfælde, hvor passagerrettighederne ikke gør. Det gælder eksempelvis, hvis flyforsinkelsen er uden for flyselskabets kontrol, lyder det fra Kim Krarup, som er underwriter hos forsikringsselskabet If, og fortsætter:

- Her bør man desuden være opmærksom på, hvilke forsikringer man har gennem sin bank. For eksempel udsteder Spar Nord forskellige typer MasterCard, hvor de fleste inkluderer en rejseforsikring, som har en god dækning både for dig og din familie, slutter han.

Flyproblemer: Dette er dine rettigheder I tilfælde af fly, der er forsinket i mere end tre timer, aflyst eller nægtet boarding kan passagerer være berettiget til økonomisk kompensation på op til 600 euro pr person oveni en ændring eller refundering af den oprindelige flybillet. Betingelserne er, at afgangslufthavnen skal være inden for EU, eller at flyselskabet har hovedsæde i EU og lander i EU. Desuden skal flyselskabet være skyld i flyforsinkelsen. Kompensation kan kræves inden for tre år efter den forstyrrede flyvning. ’Ekstraordinære omstændigheder’ såsom storme eller medicinske nødsituationer fritager flyselskabet for at skulle udbetale kompensation til flypassagererne. Er du strandet i en lufthavn i mere end to timer, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde passagererne mad, drikke, adgang til telefon eller internet og overnatning, hvis det er nødvendigt. Den Europæiske Domstol besluttede i april 2018, at flyselskaber skal kompensere deres passagerer for flyforsinkelser og aflysninger, selv hvis det skyldes strejke hos personalet. Det gælder både for tidligere og kommende strejker. Kilde: AirHelp

