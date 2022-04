Godkender blafferstoppesteder i Danmark

Hvis du indimellem står i den situation, at du mangler et prisvenligt lift, så er dine chancer muligvis blevet en hel del bedre.

Vejdirektoratet har nemlig netop officielt godkendt et stort, nyt vejskilt, hvorpå der står 'blafferstoppested'.

Det skriver Politiken.

Blafferstoppestedet har hidtil været på en forsøgsordning, men det bliver altså nu et vedvarende tilbud til dem, som har mod på at tomle for at få et lift.

Personen bag initiativet er Carsten Theede, som er cand.mag i oplevelsesøkonomi og begivenhedskultur og social entreprenør, som står bag hjemmesiden Blaffernationen.dk.

Flere skilte på vej

Tilbage i 2016 tog Blaffernationen.dk kontakt til Københavns Kommune med forslaget om at opføre stoppesteder til blaffere forskellige steder i kommunen.

I dag er der opsat over 20 skilte i henholdsvis København, Skanderborg, Roskilde og Næstved kommune, og der er endnu flere er på vej.

Med den nye godkendelse bliver det nemmere for landets kommuner at få etableret vejskiltene, hvilket selvsagt glæder Carsten Theede.

Han skal hjælpe kommunerne med at lokalisere de steder, hvor skiltene bedst kommer til sin ret.

- Det legitimerer blafferi, den spontane form for samkørsel, som et reelt supplement til andre bæredygtige transportformer, siger Carsten Theede til Politiken.