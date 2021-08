Godt nyt for presset havdyr: Dubai vil etablere gigantisk koralrev

Koralrevene ved den mellemøstlige østat Dubai får nu en rigtig god chance for at blive genetableret. Pengestærke interesser planlægger nemlig at avle og anlægge op mod 500.000 kvadratmeter koralrev ud for Dubais kyst.

Det store areal svarer til ca. 70 fodboldbaner.

Ejendomsudvikleren Kleindienst Group har oprettet The Coral Institute, som skal genskabe og pleje korallerne i vandtanke, inden de sættes ud i havet ved Dubais kystlinje.

Processen foregår på den måde, at man skærer i et stykke koral med en lille sav, hvorefter den kan genopbygge sig selv hundredvis af gange. Marinebiologer får til opgave at passe og overvåge korallerne, indtil de er store nok til at skabe et helt koralrev.

- The Coral Institute vil beskytte den genetiske bestand af koraller (...) omkring Den Arabiske Golf, siger Josef Kleindienst, formand for Kleindienst Group, til CNN.

Koraller er en af de dyrearter, der har været hårdt ramt af både klimaforandringer og menneskers tilstedeværelse. Ifølge et studie fra 2018 er hele 73 procent af korallerne i de Forenede Arabiske Emirater gået til grund af blegning.

Blegning sker, når korallerne stresses af ydre påvirkninger. Det kan for eksempel ske, når temperaturen i havet er for høj.

En fryd for miljøet - og for øjet

Målet er ifølge Josef Kleindienst at vise, at mennesker og livet i havene godt kan leve side om side. Koralrevene har dog også flere funktioner. Ikke alene vil de gøre området mere miljøvenligt, men de vil også være en dekorativ tilføjelse til området 'Verden', som består af 300 menneskeskabte øer, der tilsammen udgør et verdenskort.