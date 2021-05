Godt nyt til de rejselystne: Thailand snart klar til turister

Den danske feriefavorit forventer at være fuldt genåbnet i november, og Phuket er klar til sommerferien

I weekenden kom der andre farver end rød og orange på Udenrigsministeriets rejsekort, men der er stadig lange udsigter til de mere eksotiske kyster fjernt fra Europa.

Måske det snart ændrer sig.

I Thailand satser myndighederne på at være tilbage i normale omdrejninger i november, hvor landets befolkning efter planen er færdigvaccineret.

Det skriver standby.dk.

Flyselskaber, vær klar!

Den thailandske transportminister Saksayam Chidchob har meddelt landets luftfartsselskaber, at de godt kan sætte kryds i kalenderen og bede piloter og andet flypersonale om at gøre sig klar.

Thai Airways er allerede i fuld gang med at lave aftaler om direkte flyvninger mellem Bangkok og Københavns Lufthavn.

Og ifølge Check-in vil det thailandske flyselskab i juli for første gang tilbyde sommerflyvninger fra København til Phuket.

Turistmagneter åbner andre

Færdigvaccinerede turister kan allerede fra 1. juli flyve til Phuket, hvor de ikke vil blive mødt af krav om karantæne.

Til den tid forventes 70 procent af Phukets indbyggere nemlig at være færdigvaccineret, da øen har fået førsteprioritet i uddelingen af vacciner.

Det sker for at kickstarte den for Thailand så vigtige turistindustri.

Også øerne Koh Samui og Krabi samt byen Chiang Mai i det nordlige Thailand vil komme foran i vaccinekøen og kan dermed forventes at genåbne for turister før tid.