Gør ikke dette på flyet: Dine medpassagerer vil hade dig

Selvom de er små og ikke gør meget væsen ud af sig, så er der mange mennesker, som afskyr dem som pesten.

Tæer er ikke lige alles kop te. Slet ikke når vi flyver.

Flyselskabet British Airways undersøgte i 2017, hvordan man skal opføre sig på et fly. De 1500 internationale passagerer, som blev spurgt, var stort set enige om, at fødder skal holdes inde i sokkerne, når man flyver. 87 procent af de adspurgte svarede, at det er et absolut no-go af flashe fusserne.

Selvom de fleste ikke bryder sig om bare tæer på fly, så er det som om, at der en lille gruppe, som er ret ligeglade. Og de ender for det meste med at blive udskammet for det på de sociale medier.

Et mareridt

Twitterbrugeren Jessie Char troede, hun skulle have en hel række af flysæder for sig selv, da hun skulle flyve fra Long Beach til San Francisco i Californien.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Today, I flew on the set of a nightmare. pic.twitter.com/PNI4KmQvTG — Jessie Char (@jessiechar) July 19, 2017

- Jeg fløj hjem til San Francisco, og jeg var virkelig glad, da det gik op for mig, at jeg havde hele rækken for mig selv. Et par minutter efter hørte jeg armlænet falde ned. Jeg kiggede og troede, at en skrue sad løs, men så så jeg en fod komme frem, siger Jessie Char til NBC Today.

Fødderne gik viralt og nåede endda til NBC's TV-nyheder.

En albue eller et nys

Kvinden Jasmine Mays fra Nevada i USA fik sig noget af en overraskelse, da hun pludselig opdagede nogle tæer stikke ud i siden ved sit sæde. Hun filmede det, og klippet gik hurtigt viralt.

Artiklen fortsætter under videoen ...



Flere brugere på de sociale medier kom med gode råd til, hvordan man kan slippe af med fødder, der forvilder sig ind et sted, hvor de ikke skal være. Nogle foreslog, at hun skulle lægge sin albue hårdt ned på dem, som om hun ikke havde set dem, andre foreslog, at hun skulle nyse på dem.

Sig fra

Voksne kan til tider opføre sig passivt-aggressivt for at undgå en egentlig konfrontation.

Men når det kommer til bare fødder, som både er uhygiejnisk og uhøfligt at stikke alt for tæt på fremmede, så er det okay at sige fra.

Det gjorde den kun fireårige Rodney Small, da han var på vej hjem fra Disney Land i Florida til sin hjemby Houston.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Det var Rodneys far, Darryl Small, der optog videoen. Han fortalte senere til mediet Global News, at kvinden sagde undskyld til drengen og flyttede fødderne med det samme.

