Grækenland åbner for turisme

Selvom hele verden er rød, og Danmark fraråder alle rejser uden for landets grænser, bliver det snart muligt at rejse mod varmere himmelstrøg.

Det populære turistmål Grækenland er ivrige efter at kunne byde turister velkommen, og som vaccinationerne efterhånden skrider frem, planlægger den græske regering at åbne for turismen i maj. Det oplyser en talsperson for regeringen ifølge Reuters.

Populært turistland skærer karantæne ned til det halve

Grækenland blev for nylig tvunget til at forlænge deres restriktioner i Athen-regionen, da smitten af covid-19 var stigende. Men ifølge Aristotelia Peloni, der er talskvinde for regeringen, er der lys for enden af tunnelen.

- Vi har stadigvæk hårde dage foran os. Men vi løber de sidste kilometer i dette maraton, siger Aristotelia Peloni.

Grækenland har i den grad lidt økonomisk under coronakrisen, da turismen alene udgør omkring en femtedel af Grækenlands økonomiske produktion.

Grækenlands finansminister, Christos Staikouras, fortalte en græsk radiostation mandag, at regeringen regner med at genåbne dele af økonomien 22. marts.

Regeringen planlægger nemlig at lempe på restriktionerne i detailsektoren, åbne for skoler inden udgangen af marts og tillade udeservering i april.

Lonely Planet: Dansk strand blandt de bedste i Europa