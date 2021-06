Grækenland ændrer: Du kan nøjes med kviktest

Nu bliver det lettere for dig at rejse til Grækenland

Rejsende fra andre lande kan nu rejse ind i Grækenland uden at skulle være underlagt restriktioner, hvis de kan fremvise en negativ kviktest.

Kviktesten skal tages inden for 48 timer før en flyvning, mens en PCR-test skal tages inden for 72 timer før afgang. Begge typer test skal være foretaget af et autoriseret laboratorium.

Det skriver Independent.

Alternativ accepteres færdigvaccinerede rejsende, hvor der er gået 14 dage fra sidste stik.

De nye restriktioner skal være med til at gøre det lettere for turister at rejse til de græske øer i sommerferien.

Lørdag 26. juni træder fase 4 af genåbningen for rejseaktivitet i kraft, og som udgangspunkt kan man rejse frit på ferie i EU- og Schengenlandene.

Men der er fortsat mange restriktioner i de forskellige lande. Ekstra Bladet har derfor lavet en stor ferieoversigt, der guider dig igennem de seneste restriktioner.