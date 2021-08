Grækenland indfører strenge restriktioner på Kreta

Grækenland har egentlig problemer nok i forvejen med voldsomme og ødelæggende skovbrande. Nu melder landet, at de er nødt til også at indføre flere restriktioner for at få deres stødt stigende smittetal under kontrol.

Det sker, mens landet kæmper for at holde liv i deres hårdt ramte turismeindustri.

De nye restriktioner påvirker byen Chania på den danske feriefavorit Kreta. Her har regeringen indført spærretid om aftenen, samt forbud mod at spille musik på alle øens underholdningssteder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Restriktionerne, som blev vedtaget torsdag, træder i kraft fredag og gælder indtil videre frem til den 13. august. Det sker efter anbefaling fra eksperter i infektionssygdomme.

Ud over Chania, hvor smittetallet er steget med 54 procent den seneste uge, så gælder restriktionerne også på øen Zakynthos. Deres smittetal er steget med hele 69 procent i samme periode.

- Vi opfordrer beboere og besøgende i disse områder til fuldt ud at overholde foranstaltningerne for at begrænse spredningen af ​​virussen, udtaler det græske bureau for civilbeskyttelse.

Grækenland har meldt om 2856 coronasmittede og 16 relaterede dødsfald i onsdags. I alt har landet siden februar 2020 haft 503.885 smittetilfælde og 13.013 coronarelaterede dødsfald.