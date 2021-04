Grækenland klar til danske turister om fem uger

Den populære feriedestination er klar til at modtage turister i midten af maj

I hvilken grad bliver det muligt at rejse sydpå til sommer?

Det spørgsmål stiller tusindvis af danskere sig selv i disse kolde forårsdage, hvor slutdatoen for vaccineudrulningen bølger frem og tilbage.

En ting er sikkert: Grækenland er ivrige efter at få dig på besøg - og gerne snarest muligt.

Således udtaler den græske turistminister Haris Theocharis nu, at landet agter at genåbne for alle rejsende fredag 14. maj.

Det skriver en af landets største aviser, Kathimerini.

Fem forsvarslinjer

Genåbningen skal blive til virkelighed ved hjælp af fem 'forsvarslinjer' mod coronavirus, lyder det fra de græske myndigheder.

Det er blandt andet krav til turister om, at de enten skal være vaccinerede eller kunne fremvise en negativ coronatest, samt fortsat krav om mundbind i det offentlige rum.

Grækenlands fem indsatsområder Krav til turister om enten vaccine eller negativ test Vilkårlig kontrol i lufthavne og grænseovergange Karantænehoteller til isolering af smittede turister Vaccinering af ansatte i den græske turistsektor Social distance og mundbind i det offentlige rum

Grækenland er en af danskernes foretrukne feriedestinationer, viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik.

I øjeblikket har Grækenland næsten tre gange så mange smittede per indbygger som Danmark, viser tal fra Our World in Data.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser til udlandet, og der mangler endnu at blive fremlagt en plan og dato for, hvornår danskerne igen kan tage på udenlandsferie.

