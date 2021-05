Grækenland letter på restriktioner før tid

Grækenland er et land fyldt med antikke ruiner, et verdenskendt køkken og lange somre. Men Grækenland er også et land, som er træt af at vente. Derfor slog den græske regering mandag dørene op for landets restauranter og barer, som efter seks måneders nedlukning nu kan byde gæster velkommen igen.

Den pludselige åbning kommer forud for en udfasning af de restriktioner, som var planlagt at træde i kraft 15. maj i forbindelse med turistsæsonens start.

Det skriver Reuters.

- Vi tror på, at genåbningen af restauranter signalerer genåbningen af turismen, siger Panagiotis Megremis, tjener på en af de mange genåbnede restauranter i Athen, til Reuters.

Restaurant- og baråbningen sker, på trods af at tre ud af fire grækere endnu ikke har fået et vaccinestik.

EU er for langsom

Mens EU stadig kun leger med tanken om at lade ikke-vaccinerede turister uden for unionen rejse ind, handlede Grækenland og meldte ud, at turister fra en række oversøiske lande kunne vælge ferieparadiset som sommerdestination.

Turistsektoren udgør en fjerdedel af landets arbejdspladser og udgør mere end 20 procent af landets bruttonationalprodukt. Utålmodigheden efter at åbne restauranter og barer før planlagt sker altså med henblik på at kunne byde turister velkommen til nogenlunde normale forhold og sætte gang i sektoren igen.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser til Grækenland, men tør man tage chancen, er der store besparelser at hente, da pakkerejser til den solrige destination aldrig har været billigere.