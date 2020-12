Grænselukning rammer danskere med fritidshus i Sverige

Er du en af de 10.000 danskere, der ejer en ødegård i Sverige, så er her dårligt nyt.

Natten til tirsdag har Sverige indført indrejseforbud for danskere, og det betyder, at du ikke kan besøge din ejendom den kommende måned.

Det skriver TV 2.

Bekymret for frostskader

Danske Torpare, der er en forening for danskere med fritidshuse i Sverige, oplyser på sin hjemmeside, at man har indledt en dialog med begge landes myndigheder for at forsøge at få reglerne ændret.

Foreningen har sendt et brev til både den danske og svenske udenrigsminister.

- Vores medlemmer har deres andet hjem i Sverige, som de skal se til, lyder det fra formand Kim Høgh i brevet.

- I den kommende tid kan det være yderst kritisk ikke at have mulighed for at se til sit hus med hensyn til at sikre det mod frostskader.

- Og mange har handlet og forberedt juleferien i deres svenske hus.

Danske Torpare har cirka 9000 medlemmer.

Bruger det som tilflugtssted

Kim Høgh skriver, at han ser med 'stor bekymring' på det månedlange forbud.

Han hæfter sig ved, at mange bruger deres svenske fritidshus som et sted, hvor de kan opholde sig i sikkerhed for coronavirus og uden fare for at smitte andre.

Og skulle man alligevel blive smittet, er Danmark ikke længere væk, end at man nemt kan køre hjem uden at belaste det svenske sygehusvæsen.

Indrejseforbuddet er indført for at hindre en ny variant af coronavirus, som har sit udspring i Storbritannien, men også er konstateret i Danmark, i at krydse Øresund.

