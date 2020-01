Græshoppesværm tvinger fly til at vende om

De fleste kender til insekter på forruden af bilen. De kan for det meste fjernes med vinduesviskeren.

Men en enorm græshoppesværm på forruden er ikke sådan lige til at fjerne.

Det oplevede piloterne på et Boeing 737-700, da de fløj fra Djibouti til Dire Dawa i Etiopien 9. januar. Flyet nærmede sig Dire Dawas landingsbane, da det fløj igennem en sværm af græshopper. Ethiopian Airlines-flyet fik et stort antal græshopper ind i motorerne, på forruden og flyets næse. Det skriver Aviation Herald.

Sådan så flyet ud, da det landede i Addis Ababa. Foto: On the Wings of Aviation

Ifølge pilotens rapport om hændelsen var græshoppesværmen som regn. Vinduesviskeren kunne dog ikke klare de mange græshopper, derfor vendte piloten om og steg til 8500 fod, hvor han åbnede sidevinduet i cockpittet og forsøgte at rense forruden med hånden.

Herefter forsøgte piloten igen at lande flyet, men røg igen ind i græshoppesværmen. Piloten gentog manøvren og steg til 8500 fod, rensede forruden med hånden, men denne gang valgte han at vende om til lufthavnen i Addis Ababa.

Her landede han flyet uden problemer. Flyet blev på jorden de næste 11 timer for at blive renset og inspiceret. Græshopperne havde ikke gjort skade på flyet.

Græshopperne ramte også motoren. Foto: On the Wings of Aviation

FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har tidligere i januar advaret om de hærgende græshoppesværme på Afrikas Horn.

- Situationen med ørkenvandregræshoppen forbliver ekstrem seriøs på Afrikas Horn, hvor den truer græsningsarealer og afgrøder i Etiopien, Somalia og Kenya, siger FAO ifølge Aviation Herald.