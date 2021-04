Græsk ø registrerer varmeste aprilnat i Europas historie

Hvis du har svært ved at falde i søvn, når det er dansk tropenat, og din seng er gennemvædet af sved, så vær du glad for, at du ikke befinder dig på Kreta netop nu.

Her raser i slutningen af april en hedebølge så voldsom, at den får de danske sommernætter til at ligne bunden af en dybfryser. Natten til torsdag resulterede det i, at den græske ø registrerede den varmeste aprilnat, der nogensinde er målt i Europa.

Det skriver TV 2, der rapporterer om midnatstemperaturer på 35 grader og en målestation, der havde 30,7 grader som laveste temperatur hele natten.

TV 2 har interviewet sin egen metrolog, Sebastian Pelt. Han tror dårligt sine egne øjne.

- Det er ikke opsigtvækkende, hvis dagtemperaturen når op på 30 grader på en varm aprildag på Kreta. Men det her er laveste nattetemperatur. Det er helt vildt!

Årets rejsehit 2021

Det er varm luft fra Nordafrika, der har udløst de usædvanligt varme aprilnætter i det græske øhav. Den varme luft er blæst op og ned ad Kretas bjerge, hvilket har gjort den endnu varmere på grund af den såkaldte føn-effekt.

Skal man tro danske charterrejsebureauer som Apollo og TUI, er der lidt mildere temperaturer i udsigt til de danskere, som har booket billet til den græske ø i sommerferien.

Normalt ligger gennemsnittet på 27-29 grader om juli og august - og her taler vi vel og mærket dagstemperaturer.

Ifølge Apollo tegner Kreta til at blive dette års store rejsehit, da det er den destination i hele verden, som selskabet har solgt flest pakkerejser til indtil videre i år.

