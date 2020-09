Græske øer i panik: Turister kaldt hjem

Grækenland har længe været blandt Europas dukse, når det kommer til at holde coronavirus fra døren, men nu er smittekurven begyndt at gå i den forkerte retning.

Det har fået Storbritannien til at kalde alle turister hjem fra syv græske øer.

Der er tale om øerne Kreta, Santorini, Mykonos, Zakynthos, Tinos, Serifos og Lesbos.

Mere end 60.000 briter menes at befinde sig på øerne, skriver The Telegraph.

De britiske turister havde travlt med at komme hjem, hvis de ville undgå 14 dage i karantæne. De nye regler trådte nemlig allerede i kraft onsdag eftermiddag. Det fik flypriserne til at skyde i vejret, og en direkte flyvning mellem London og Santorini kostede tirsdag 3430 kroner.

Grækere er rystet

I Grækenland kommer nyheden som en spand kold vand i hovedet for de lokale.

Santorini-borgmester Antonis Sigalas er rystet over beslutningen fra de britiske myndigheder.

- Santorini har håndteret situationen eksemplarisk. Grækenland har kun haft 13,1 smittede pr. 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Det er færre end i Storbritannien, forklarer han til The Telegraph.

Samme medie har også talt med Georgios Kaloutsakis, der ejer et hotelresort på Kreta. Ifølge ham er festglade turister skyld i, at virussen er på vej ud af kontrol.

- Det er ikke os, der er ansvarlige for den mangel på socialt ansvar, der er blevet udvist. Men det er os, der skal betale regningen, siger han.

En græsk sæsonarbejder på Mykonos, Dimitris Papadopoulos, der står til at miste sit job, kalder briternes beslutning for ’skør’.

Han hæfter sig ved, at nogle briter stadig har grønt lys til at besøge det græske fastland, selv om optællinger viser, at der er klart flest smittede i storbyerne Athen og Thessaloniki. De står noteret for omkring to tredjedele af det samlede antal smittede i Grækenland. For skotterne er hele Grækenland dog lukket land, hvis man vil undgå karantæne efterfølgende.

Se også: Kvinde går ud på flyvinge for at 'køle ned'

Ingen karantæne i Danmark

Grækenland har registreret 11.832 smittetilfælde og 290 dødsfald med coronavirus.

Smittekurvens stejle kurs opad kan ses af, at 7245 af de 11.832 smittetilfælde er registreret efter 1. august.

I Danmark er der hverken særlige rejsevejledninger for græske regioner eller øer. Grækenland er stadig anført som ’gult land’ på Udenrigsministeriets rejsekort. Det betyder, at man kan rejse til landet uden at skulle i karantæne, når man kommer hjem.

'Hvis du rejser til Grækenland, bør du være ekstra forsigtig for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus', står der dog også i rejsevejledningen.

Her bemærkes det også, at der gælder skærpede restriktioner i Paros, Antiparos, Mykonos, Chalkidiki, Lesbos, Zakynthos og i de to største byer på Kreta.