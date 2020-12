Gran Canaria er under smittegrænse, men får alligevel nej

Høj smitte på Tenerife står i vejen for, at danskere kan tage på charterrejse til flere af De Kanariske Øer, hvor smitten ellers er i bund

De Kanariske Øer er for mange danskere et tiltrængt solfiks i vintermånederne.

Vejret er lunt, og temperaturen når snildt over 20 grader, mens det er koldt og mørkt i Danmark.

Men denne vinter ser danskerne ud til at måtte undvære deres store charterfavorit. Ligesom resten af verden klarer den ikke cuttet i Udenrigsministeriets rejsevejledning, der bliver opdateret hver torsdag.

Et hurtigt kig på de lokale smittetal viser ellers, at fire af De Kanariske Øer lever op til den danske 20/30-smittegrænse.

Der er tale om Gran Canaria, Lanzarote, La Palma og El Hierro.

Slukker dine feriedrømme

Bliver betragtet som én region

To af øerne har et incidenstal på under 20, mens Gran Canaria og Lanzarote begge har været under 20 uden at komme over 30, hvilket også er en måde at få grønt lys.

Desværre for øerne baserer Udenrigsministeriet sine vejledninger på data fra ECDC, og her rapporteres ikke for hver enkelt ø, men for hele regionen. Og da øgruppens mest befolkede og mest besøgte ø, Tenerife, har et incidenstal på 69,3 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, ja, så er alle syv øer dømt ude.

På Tenerife har man skærpet restriktionerne i det offentlige rum for at komme coronavirus til livs. Forsamlingsforbuddet er nede på seks, mens barer og restauranter skal lukke kl. 23. Mundbind skal bæres i det offentlige rum, medmindre man solbader eller skal en tur i havet. Børn i skolerne skal også bære mundbind, og man skal holde to meters afstand til alle i det offentlige rum. Foto: Borja Suarez/Ritzau Scanpix

Hos TUI, der er Danmarks tredjestørste charterrejseselskab, vil man sagtens kunne arbejde med en løsning, hvor der kun åbnes for enkelte af øerne.

- Det er ikke, fordi vi mener, at man absolut bør åbne øerne separat. Men vi ser en massiv forskel i smittetallet på de to mest populære øer, Gran Canaria og Tenerife, og vil derfor være villige til at understøtte en alternativ genåbning separat, hvis UM føler, at der er data til at træffe en sådan beslutning, siger kommunikationschef Mikkel Hansen.

Positivprocent kan drille

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår de regionsopdelte rejsevejledninger træder i kraft, men det bliver formentlig i næste uge, oplyser Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Udenrigsministeriet oplyser også, at man med den nye regionale tilgang vil anvende den såkaldte positivprocent i vurderingen af smitteniveauet i en region. Positivprocenten viser, hvor stor en andel af testene der er positive. For at sikre troværdige vurderinger vil alene lande, der rapporterer testprocenten på regionalt niveau kunne regionsopdeles.

Og her klarer Kanarieøerne sig ikke for godt med en positivprocent på 3,6. Til sammenligning har Danmark en positivprocent på 1,7.

- Når positivprocenten er over 4, skal man opfylde et strengere krav til antal smittede for at kunne åbne et land eller en region, forklarer Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet fraråder rejser til regioner, hvis der er over 30 smittede med coronavirus pr. 100.000 indbyggere i snit om ugen - og åbner først, når regionen kommer under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Corona på Kanarieøerne Antal smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage: Tenerife: 75,5

Gran Canaria: 22,7

Lanzarote: 23,6

La Palma: 3,6

La Gomera: 32,6

El Hierro: 0,0

Fuerteventura: 24,0 Kilde: Spaniens sundhedsmyndigheder

