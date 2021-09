Gratis tur til Øresund: Nyt tilbud skal sætte gang i trafikken

Trafikken mellem Danmark og Sverige via Øresundsbroen har lidt en kraftig nedgang, mens coronapandemien har stået på.

Det vil selskabet bag Øresundsbroen nu forsøge på at ændre gennem et nyt tilbud, som går under navnet 'Kør en tur - Få en tur'.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tilbuddet går på, at alle bilister med et BroPas får en gratis tur med i købet, når de i løbet af de næste tre måneder kører over Øresundsbroen.

Hjælp til servicebranchen

Tilbuddet er også iværksat for at hjælpe servicebranchen på hver sin side af Sundet, som også har lidt et stort, økonomisk knæk under coronapandemien.

Sådan lyder meldingen fra Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron.

- Øresundsregionen skal være en fælles region, men er blevet delt i to under pandemien. Vi skal genstarte regionen og integrationen.

- Med vores mest fordelagtige tilbud nogensinde ønsker Øresundsbron at bidrage til en styrket optimisme og stigende rejseaktivitet, der kommer mange til gode, ikke mindst den hårdt ramte servicebranche, siger han i pressemeddelelsen.

Tilbuddet gælder fra 1. september til 30. november i år.