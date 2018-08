Gratis wifi på ferien kan koste dig dyrt

Mange danskere når dårligt nok at smække balderne ned på poolstolen på ferien, før de har koblet sig på wifi, så de har adgang til danske nyheder, sociale medier og så videre.

For selvom de fleste af os har mulighed for at bruge 3- eller 4G netværk i udlandet, så varer mængden af data ikke for evigt, og derfor søger mange efter gratis og åbne wifi-netværk undervejs på ferien.

Men det skal man passe på med, advarer it-firmaet AnyTech365.

Populære turistmål er nemlig et oplagt sted for svindlere at narre passwords, CPR-numre og andre private oplysninger fra turister, der desperat går online på det første og bedste netværk, de kan finde.

- Vi ser, at mange hopper i med begge ben, når det kommer til falske netværk, der ikke kræver en adgangskode. Det er bare utrolig vigtigt at undersøge, hvem der står bag netværket. En god regel er altid at spørge personalet på stedet, hvor du opholder dig, om netværkets præcise navn og kode, lyder det fra Janus R. Nielsen, der er sikkerhedsekspert hos it-firmaet AnyTech365.

Her skal du passe ekstra på

Den måde, de it-kyndige-tyve snyder på, er ved, at de sætter et falsk wifi-netværk op, der umiddelbart virker til at være et reelt åbent trådløst netværk, men som i virkeligheden blot er en mulighed for svindleren at dirigere al netværkstrafik gennem sin egen computer og dermed stjæle alt fra login-navne til passwords og andre personlige data.

- Og her kan det gå hen og blive ekstra kompliceret, hvis du er én af dem, der har billeder af dit NemID og en liste med dine passwords liggende på den enhed, som du logger på det falske netværk med, advarer Janus R. Nielsen og fortsætter:

- Som udgangspunkt bør du være særligt opmærksom på områder med mange mennesker. Typisk på en åben plads med 10-15 cafeer kan det være fristende at installere falske wifi-netværk. De it-kriminelle befinder sig ofte i området i en bil eller lejlighed, hvor de kan sidde og indhente oplysninger fra folk, der logger på.

Her har du 7 gode råd til en sikker wifi-adfærd - Undgå trådløse netværk, der ikke kræver en adgangskode. - Indstil din telefon eller tablet, så den ikke automatisk søger efter trådløse netværk. - Log aldrig på netbank eller andre sider, hvor du skal indtaste følsomme oplysninger eller bruge dit NemID, hvis du er på et ukendt net. - Undgå at shoppe online og i det hele taget at bruge dit kreditkort på nettet fra ukendte netværk. - Husk altid at logge af de steder, hvor du har indtastet dit brugernavn og adgangskode. - Er det et must at tjekke din netbank, så anvend dit eget netværk frem for et ukendt. - Sørg for at have opdateret dit antivirusprogram og de seneste sikkerhedsopdateringer til styresystemet. Kilde: AnyTech365

