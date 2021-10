Griselugt stopper hotelplaner

Djurs Sommerland har et ønske om at udvide, så de mange forlystelsesgæster har mulighed for at overnatte i parken.

Helt konkret går planerne på, at Djurs Sommerland vil investere et trecifret millionbeløb på overnatningsfaciliteter i form af både feriehytter og et hotel med sengepladser til godt 3000 personer.

Det skriver TV2 Østjylland, som har talt med Djurs Sommerlands administrerende direktør, Henrik B. Nielsen, om fremtidsplanerne.

- Vi ser en efterspørgsel efter at overnatte tæt på Djurs Sommerland, og samtidig håber vi på at kunne skaffe endnu flere gæster til Djurs Sommerland og hele Djursland, siger han til mediet.

Men det ser nu ud til, at drømmen om overnatningsmuligheder bliver svær at realisere.

Svineproduktion kan ødelægge planer

I 2019 fik Syddjurs Kommune ellers styr på lokalplanen over et rekreativt område til Djurs Sommerland.

Men den er imidlertid gået i vasken, fordi den er ulovlig.

Det skyldes, at Brdr. Thorsens biogasanlæg, som er en af sommerlandets naboer, potentielt vil udvide deres svineproduktion.

Sker det vil udvidelsen af Djurs Sommerland overskride den såkaldte 'luftgene-afstand'.

Altså vil afstanden fra det planlagte overnatningssted og den potentielle svineproduktion blive så tæt, at gæsterne risikerer at blive generet af griselugt.

Djurs Sommerlands administrerende direktør, Henrik B. Nielsen, oplyser til TV2 Østjylland, at man vil prøve at finde en anden løsning i samarbejde med Syddjurs Kommune.