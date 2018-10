Grotesk mange har lidt 'selfie-døden': Nu efterlyser forskere markant forbud

Det er nok omkring de færreste, der kan sige sig fri fra at have hevet telefonen op ad lommen for at tage et billede af sig selv, men det er bestemt ikke ufarligt at dyrke 'selfie'-kulturen.

Således viser et spritnyt studie foretaget af India Institute of Medical Sciences, at mindst 259 personer har lidt 'selfie-døden' siden 2011, og at knap 100 af dem (93) mistede livet i perioden fra blot januar til november sidste år.

Det skriver The Independent.

Ifølge studiet er antallet af selfie-relaterede dødsfald steget eksponentielt siden 2011, hvor der 'kun' var tre tilfælde. I 2015 lød tallet på 50, og i de første 11 måneder af 2017 var tallet altså helt oppe på 93.

De groteske tal har nu fået forskerne bag studiet til at råbe vagt i gevær, og de efterlyser nu såkaldte 'no-selfie zoner' ved populære turistattraktioner.

- Selfier er ikke farlige i sig selv, men den menneskelige adfærd, der hører med til selfie-kulturen, er farlig, siger Dr Agam Bansal, som er en af forfatterne bag studiet.

- Folk bør undervises i forbindelse med denne risikoadfærd, og der er steder, hvor selfier simpelthen ikke burde være tilladt, fortsætter han.

- En lang række turistområder bør erklære 'no-selfie zoner' - især i områder med vand, bjerge og høje bygninger, så antallet af selfie-relaterede dødsfald kan mindskes.

Selfie-manien chokerer igen: Turister anholdt nær vulkan i udbrud

Drukning, transport- og faldulykker

Ifølge studiet er druknedøden den mest almindelige død, når det kommer til selfie-relaterede dødsfald. Således skyldes hele 70 af de 259 dødsfald drukning.

På andenpladsen ligger 'transport-døden' (f.eks. billeder under kørsel eller billeder for tæt på et tog), som har været skyld i 51 dødsfald i perioden, mens faldulykker har været årsag til 48 dødsfald.

Andre typer selfie-relaterede dødsfald i studiet involverede dyr, elektrisk stød og våben-ulykker, hvor folk ved en fejl er kommet til at skyde sig selv, mens de poserede med en pistol.

Det er i høj grad mændene, der må bukke under for den farlige selfie-kultur, da undersøgelsen viser, at hele tre ud af fire (153) af de 259 dødsfald er mænd.

De 259 dødsfald dækker dog ikke kun over personen, der har taget selfien, men dækker i flere af tilfældene også over personer, som har mistet livet i forsøget på at hjælpe.

Halvdelen af dødsfaldene skete for folk i alderen 20-29 år, mens 36 procent af dem skete for folk i alderen fra 10-19 år. Indien tager førstepladsen over flest selfie-dødsfald, mens Rusland, USA og Pakistan tager henholdvis anden-, tredje- og fjerdepladsen.

- Selvom vores studie har påvist det højeste antal af selfie-relaterede dødsfald til dato, så er det kun toppen af isbjerget, for mange hændelser bliver slet ikke rapporteret, afslutter Dr. Agam Bansal.

Se også: Etbenet kvinde nægtet adgang til turistattraktioner