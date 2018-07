Grotesk ulykke i populær turistby: Kvinde spiddet i brystet af strandparasol

En unavngiven kvinde blev søndag eftermiddag lokal tid spiddet i brystet af en strandparasol i byen Ocean City på den amerikanske østkyst.

Det fortæller en talsperson fra turistbyen til det amerikanske medie New York Post.

Ifølge mediet var kvinden angiveligt ved bevidsthed, da hun efterfølgende blev hastet til hospitalet for sine skader, men det er uvist, hvordan hendes tilstand er på nuværende tidspunkt. Hun skulle dog angiveligt være uden for livsfare.

Ifølge det amerikanske medie rev parasollen sig fri fra sandet omkring 15.30 lokal tid søndag, hvorefter den blæste direkte over mod den uheldige strandgæst, som altså blev spiddet på stedet.

- Vidner har fortalt, at det var et vindstød, der fik parasollen til at løfte sig, bekræfter turistbyens talsmand, Jessica Waters.

Redningsfolk måtte skære skaftet over

Flere amerikanske medier har omtalt den frygtelige ulykke, og alle skriver enstemmigt, at kvinden var en tilfældig strandgæst, mens flere af medierne er mere usikre på kvindens alder, der bliver beskrevet som alt fra 46-54 år.

Ifølge Jessica Waters var det den nedeste del af parasollen - altså den spidse ende -, som spiddede kvinden, men det er uvist, hvor dybt den trængte ind i kroppen.

Ifølge New York Post blev redningsfolket dog nødt til at skære skaftet over, da de skulle transportere kvinden til Peninsula Regional Medical Center, da de havde problemer med at få hende ind i helikopteren.

Jessica Water fortæller endvidere, at livredderne på stranden fremover vil informere strandgæsterne om at være opmærksomme på deres parasoller.

