Grusom opdagelse: Familie blev filmet af skjulte kameraer i Airbnb-bolig

En irsk familie fik sig en meget ubehagelig overraskelse, efter de var tjekket ind i en græsk luksusvilla, som de havde booket gennem Airbnb. Efter at have tilbragt en nat i villaen i Athen, opdagede familien, at der var installeret otte skjulte kameraer i alle villaens rum.

Flere af kameraerne var udstyret med bevægelsessensorer, og kameraet på badeværelset var rettet mod toilettet, boblebadet og bruseren.

Det skriver Belfast Telegraph og Independent.ie, efter det for nyligt kom frem, at en familie fra New Zealand fandt skjult kamera i den irske Airbnb-bolig, de havde lejet.

Harriet Conroy og hendes mand Paul var sammen med deres to sønner, Aaron og Paul Junior, samt en ven, i Grækenland i juli sidste år, hvor de skulle til en slægtnings bryllup.

Men allerede i forbindelse med at de skulle have nøglen til den Airbnb-udlejede luksusvilla, fik Harriet Convoy en underlig fornemmelse.

- Vi ankom, og ejeren sagde, at nøglen ville være i postkassen, men da vi kom, var den der ikke, siger hun.

- Jeg ringede til ham på min mobil, og han sagde 'gå frem ind i haven', og jeg tænkte for mig selv, 'det lyder, som om vi bliver overvåget', siger hun til Independent.ie.

- Vi skulle ud

Den irske kvinde fortæller, at familien den første aften gik direkte i seng, da de været meget trætte, men at sønnen Aaron den næste morgen lagde mærke til noget i hjørnet i et af rummene.

- Han er ret teknisk, så han kaldte på mig og sagde; 'Prøv at se der'. Det var et kamera, fortæller Harriet Convoy.

- Vi begyndte at gennemgå hele huset. Der var kameraer overalt, selv på toilettet. Det var et stort badeværelse med boblebad og sauna, siger hun.

Ifølge kvinden var der bevægelsessensorer tilknyttet flere af kameraerne, blandt andet det i soveværelset.

- Der var ikke et værelse i det hus, som ikke havde et kamera, siger hun.

- Vi vidste, at vi skulle ud af det hus. Han så sikkert med og har set, at vi tog billeder af hans kameraer. Vi rejste, så snart vi kunne, siger Harriet Conroy.

Savner mere handling

Airbnb har sidenhen suspenderet ejeren af luksusvillaen fra tjenesten.

- Vi tager privatlivet meget alvorligt. Så snart vi fik viden om dette, fjernede vi værten fra vores platform og betalte gæsterne tilbage, fortæller en Airbnb-talsperson til Independent.ie.

Selv om familien fik pengene tilbage, og værten blev suspenderet, savner familien mere handling fra Airbnb, særligt i forbindelse med at familien ikke kunne finde et andet sted at overnatte, da det stod klart, at de ikke kunne blive i luksusvillaen.

- Vi tog hen til min søster og ringede til Airbnb. Kundeservicen var forfærdelig, virkelig dårlig, siger Harriet Conroy.

Hun savner desuden, at Airbnb tager ansvar og laver en grundigere gennemgang af deres udlejere.