Håndværkere fandt sjælden møntsamling til millionbeløb

Tre håndværkere fik sig noget af en overraskelse, da de tilbage i 2019 restaurerede et palæ i det nordvestlige Frankrig og fandt en skat til en værdi for flere millioner kroner.

Her gemte sig nemlig en sjælden møntsamling bestående af 239 guldmønter.

Og nu står møntsamlingen af guld til at skulle på auktion senere i denne måned til en anslået værdi på 300.000 euro - svarende til omkring 2,2 millioner kroner.

Det skriver CNN.

Sjældne mønter

Mønterne er et yderst sjældent fund, som er blevet undersøgt og verificeret af Regional Preventive Archaeology Service i Frankrig. Her fandt man, at mønterne er præget under Louis XIII og Louis XIVs regimer.

Den ældste mønt menes at stamme fra 1638, mens den seneste skulle være fra 1692.

Selve palæet er opført i 1200-tallet og var formentlig ejet af velhavende borgere på daværende tidspunkt.

Man kender kun identiteten på de beboere, der boede i ejendommen sidst i 1700-tallet, og derfor vides det ikke med sikkerhed, hvem der oprindeligt ejede mønterne.

Når mønterne står til at blive solgt på auktion senere i september i år, vil købsbeløbet blive delt mellem de tre håndværkere og de to nuværende ejere af palæet.