Hackerne lurer i kulissen: Pas på gratis wifi på ferien

Du smider håndklædet ned på stolen, og allerede før dine balder rammer sædet, har du sikkert hevet telefonen frem. Måske er du endda logget automatisk på det gratis wifi. Men det skal du passe på med. Du kan nemlig hurtigt få en hacker med på slæb.

De it-kyndige tyve har nemlig fundet ud af, at vi er en smule sløsede med vores it-sikkerhed på mobilen og opretter falske wifi-netværk, der ligner hotellernes til forveksling. Du logger ind, og de stjæler alle dine personlige oplysninger.

- Hackerne imiterer hotellets wifi for at stjæle dine personlige data, og de har nye tricks, der gør det sværere at opdage, siger Jeff Rossen.

Han er journalist på det amerikanske tv-program The Today Show, som har sendt en it-sikkerhedsekspert ud på et resort i Mexico for at vise, hvor nemt vi egentlig bliver snydt.

Se også: Ferieparadis lukker ned for sociale medier efter uro

Tyven kan se, alt du laver på din mobil

Hotellets wifi hed FiestaRewards, så de oprettede et falsk netværk med navnet FiestaRewards Pool, og folk begyndte straks at logge på.

- Det får i bund og grund folk til at tænke: 'Hey, vi er ved poolen, så det må betyde, at der er bedre forbindelse på det - det bruger jeg, siger sikkerhedseksperten Jim Stickley i The Today Shows indslag.

Han forklarer også, at han kan se alt, der foregår på deres telefoner - og derfor skal man altså passe på med at bruge sit kreditkort, gå på sin netbank eller tjekke sin mail på et offentligt wifi-netværk. Hvis du altså ikke vil have, at hackeren hapser dine kodeord og kreditkortoplysninger.

Bagefter opretter han så et wifi med præcis samme navn som hotellets wifi, så heller ikke der, kan du vide dig sikker.

- Jeg taster altid det forkerte værelsesnummer ind, og hvis den lader mig komme på alligevel, så ved jeg, at det er et falsk wifi, lyder rådet fra Jeff Rossen fra The Today Show.

Se også: Russiske cyberkriminelle stjæler din ferie

46.000 svindelsager

Den største del af svindlen med danske betalingskort sker ifølge Nationalbanken i udlandet, og en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der i 2015 var cirka 46.000 sager med registeret misbrug af danske betalingskort i udlandet.

Og selv om vi efterhånden har lært ikke at give vores Visa-kort ud til tjeneren på en bar og holde hånden over tastaturet, når vi trykker vores pinkode, så skal vi altså også lige lære ikke bare at hoppe på alle gratis wifi.

- Det kan være fristende at logge på det første og bedste wifi-netværk, du støder på, men en god regel er altid at spørge personalet på stedet, hvor du opholder dig, om netværkets præcise navn og kode, siger Janus R. Nielsen, der er it-sikkerhedsekspert hos firmaet AnyTech365 til det danske magasin i Spanien, La Danesa.

Chokerende undersøgelse: Så mange milliarder mister flypassagerer om året i erstatning

Han fortæller også til La Danesa, at de ofte oplever at blive kontaktet af danskere, der har fået stjålet personlige oplysninger, og det er et stigende problem.

Det er altså ikke kun på hotellerne, du skal passe på de snu hackere, men alle steder, hvor du kan tilgå et gratis, offentlige wifi - om det er så er Starbucks, den lokale restaurant eller souvenirbutikken. Og kræver det ingen kode at logge på, så er et godt tip: Hold dig langt væk fra det.