Hæver færgepris: Vil have færre turister

Hvis du planlægger at tage på ferie eller udflugt til Fanø, så bør du forberede dig på, at færgeafgangen bliver dyrere.

For et flertal i byrådet på Fanø har netop besluttet, at prisen for en billet med færgen skal stige for alle andre end dem, der bor fast på den ellers velbesøgte ø.

Det skriver DR.

Prisstigningen skal bidrage til at finansiere den nye eldrevne færge, som kaldes Grotte.

Samtidig er beslutningen truffet, fordi man ønsker at få færre turister til øen, lyder det fra blandt andre byrådsmedlem Karen Jeppesen fra SF.

Hun og andre beboere på øen har nemlig fået nok af det, hun kalder for 'Fanøs overturisme'.

- Vi har haft en stor strøm af turister, og de to seneste år har det været lige i overkanten. Det her er den eneste måde, vi kan regulere det på, siger hun ifølge DR.

Til årsskiftet vil bilister således opleve en prisstigning på 20 procent, mens de, som er på gåben, skal lægge 11 procent ekstra, når de fremover skal købe en færgebillet.