Hagl prygler fly: - Jeg troede, det var Dødsstjernen

Et passagerfly blev så kraftigt beskadiget af en haglstorm over New York, at det måtte sikkerhedslande

Et Airbus A319-passagerfly fra Delta Airlines mødte mandag i denne uge sin overmand i luften over New York.

I de sidste og afgørende minutter af turen fra West Palm Beach i Florida til New York fløj det ind i en sværvægter af en haglstorm, der som en syngende knytnæve slog næsen ind på flyet.

Det gik så hårdt ud over navigationssystemet, at piloterne måtte søge mod den nærmeste lufthavn, skriver Check-in.dk.

De var stadig i stand til at lande sikkert, og ingen kom noget til, men da flyet nåede landingsbanen, var skaderne til at få øje på. Hele forreste del af flyet var trykket ind, skroget revnet, og malingen skallet af.

- Jeg troede, det var Dødsstjernen, skriver Twitter-brugeren Alyssa Sharkpelli som svar til et billede af skaderne, som tv-værten Bill Ritter har delt.

Delta flight to LGA diverted to JFK after it was hit by hail tonight. Wow pic.twitter.com/V4qBzUA4kr — Bill Ritter (@billritter7) July 7, 2020

Hun er langt fra den eneste i kommentarfeltet, der får associationer til Star Wars, mens brugeren Steve Rees citerer den sorte ridder fra filmen Monty Python and the Holy Grail:

- Det er jo bare en skramme.

At skaderne på fronten gik ud over navigationssystemet, er ikke noget tilfælde. I næsen sidder nemlig et radarskjold, der ifølge Check-in.dk beskytter mange af flyets navigationsinstrumenter.

Det gælder blandt andet det udstyr, der bruges til at forudsige turbulens.

