Handlekraftig hund i ihærdigt flugtforsøg tvinger fly til nødlanding

En skræmt hund formåede søndag at slippe ud af sit bur om bord på et fly til Moskva, hvorefter den forsøgte at åbne lugen til lastrummet

Det er de færreste mennesker, der ville bryde sig om at blive låst ind i et lille bur og derefter fragtet ned i et dunkelt og indelukket lastrum på et fly, og det tyder da heller ikke på, at alle kæledyr bryder sig om denne skæbne.

I hvert fald formåede en handlekraftig og skræmt hund søndag at slippe fri fra sit bur i lastrummet på et Boeing 737-800-fly fra Sankt Petersborg til Moskva Sheremetyevo, hvorefter den forsøgte at åbne en luge.

Det skriver CheckIN.dk.

Flyet, der havde 148 passagerer om bord, var tæt på sin destination i Moskva, da personalet om bord på flyet blev alarmeret om, at en af de forreste lastrumsluger havde åbnet sig, og derfor måtte piloterne nødlande 10 minutter senere.

- Besætningen lavede en sikker nødlanding, og ingen kom til skade, fortalte en kilde i Moskva Sheremetyevo efter landingen til Russian Aviation ifølge det danske rejsemedie.

Se også: Flyselskab har fået nok! Slut med bæ og bid på flyet

Så meget var lugen åbnet

På trods af dens ihærdige og næsten succesfulde flugtforsøg, var det angiveligt en meget skræmt hund, som blev fundet efter nødlandingen, og der blev angiveligt fundet mærker fra dens kløer på både indersiden af lastlugen, på lugens dørhåndtag samt på selve åbningspanelet.

De fleste flyselskaber i EU tillader hunde på maksimalt 8 kilo at rejse med i kabinen, men hunde, der vejer mere, bliver oftest placeret i lastrummet, og det var angiveligt fordi, at buret ikke var låst ordentligt, at den handlekraftige hund formåede at slippe ud af sit fangenskab.

Ifølge Aviation Herald har undersøgelser foretaget af det russiske luftfartsagentur, Rosaviatsia, efterfølgende vist, at døren til lastrummet ved landing var åbnet hele 15-20 centimeter.

Det var angiveligt flyets sikkerhedsforanstaltninger, der gjorde, at lugen ikke blev åbnet helt.

- Der var en åbning på flere dusin centimeter, men hunden var ude af stand til at komme igennem og holdt sig i live, har lufthavnskilden udtalt ifølge CheckIN.dk.

Flyselskab i modvind: Hund fundet død i lastrum