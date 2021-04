Har aldrig været billigere at flyve hertil

Sommeren 2021 kan blive langt mere interessant for de rejselystne, end hvad året hidtil har været. Ikke nok med, at et EU-coronapas er på vej, så har det heller aldrig været billigere at flyve til et udvalg af populære destinationer i Europa. Gennemsnitsprisen på flybilletter til rejsemål i Europa er faldet med 27 procent.

Det oplyser prissammenligningssiden Travelmarket i en pressemeddelelse.

Flybilletter til storfavoritterne Rom, Paris og Barcelona fås i sommerferien alle til meget lave priser. Ifølge Travelmarket er det med undtagelse af en enkelt strækning den mindste sum penge i historien, danskere har skullet af med for en rundtur i juli-måned.

Du behøver altså ikke at finde den helt store pengepung frem, uanset hvilken af de tre destinationer du foretrækker, da mindre end 1000 kroner kan gøre det for en tur-returbillet.

Faldende efterspørgsel, faldende priser

Det er grundet nedlukningen og faktummet, at Udenrigsministeriet i en lang periode har frarådet alle rejser til udlandet, at vi ser så uhørt lave priser på flybilletter.

Pristjekket viser, at der fortsat er mange ledige pladser tilbage i den absolutte højsæson, og derfor er priserne presset helt i bund, fortæller Ole Stouby, direktør i Travelmarket.

- Jeg har ikke tidligere set så lave priser i juli måned, og det skyldes manglende efterspørgsel, siger han i pressemeddelelsen.

Vil man have indkvartering og transport i én og samme løsning, gør det samme sig heldigvis gældende, hvorfor pakkerejser i øjeblikket også er absurd billige.