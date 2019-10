Har du også lavet denne fejl i Londons metro?

Londons metrosystem, også kaldet the Tube, forbinder op mod fem millioner passagerer hver dag. Heriblandt mange turister.

Metroen er hurtig, let at navigere i og har 270 stationer fordelt på 11 linjer. Men det viser sig alligevel, at hovedsageligt turister kommer til at bruge metroen unødvendigt - en unødvendighed som tilsammen koster turisterne næsten en million kroner om året.

Ifølge The Telegraph, som har fået aktindsigt i passagertallene hos metroselskabet London Underground, rejser 531 mennesker i gennemsnit mellem Covent Garden og Leicester Square i en typisk uge, mens 331 tager rejsen den anden vej.

Rejsen mellem de to stationer tager kun 45 sekunder, da de to stationer kun ligger omkring 275 meter fra hinanden. Da en rejse mellem destinationerne koster 2,40 pund (20,77 kroner) for en enkeltbillet, er det et ret dyrt alternativ i forhold til at gå mellem de to stationer.

Næsten 45.000 passagerer rejser hvert år på den korte strækning. Det svarer til billetter for en samlet årlig pris på 931.000 kroner.

Medmindre at man elsker at køre i metro og for alt i verden ikke vil gå, så er det en del hurtigere at tage rejsen til fods, hvis man medregner tiden brugt på at komme ned og op samt billetkøb.