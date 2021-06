Har du overset: Ferieland går vaccine-enegang

Det er en jungle at finde ud af, hvad der stilles af krav til test og vaccinationer, hvis du har planer om at rejse til udlandet i din sommerferie.

Flere gange dagligt opdaterer de danske ambassader deres rejsevejledninger i øjeblikket. Og det gælder om at holde tungen lige i munden, når man skal orientere sig om restriktioner.

Et eksempel er Frankrig. Her er der nemlig forskel op, hvornår du betragtes som færdigvaccineret, alt efter om du har fået Pfizer, Moderna, AstraZeneca eller Johnson & Johnson skudt ind i overarmen.

Man skal helt ind på den officielle franske side, gouvernement.fr for at finde informationerne, men her står der, at man betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter sidste stik med en vaccine fra Pfizer, Moderna eller AstraZeneca, men at der skal gå hele fire uger, før man i Frankrig betragtes som færdigvaccineret, hvis man har fået en Johnson & Johnson-vaccine.

Den danske ambassade i Paris bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er sådan, det forholder sig.

- Det er helt korrekt forstået, at personer, der er vaccineret med Johnson & Johnson, først betragtes som færdigvaccinerede efter 4 uger. Er man vaccineret med Pfizer, Moderna eller AstraZeneca, betragtes man som færdigvaccineret 2 uger efter stik nr. 2, lyder det i et skriftligt svar fra ambassaden.

Hvis man ikke er vaccineret, er der mulighed for at rejse til Frankrig ved at fremvise en negativ PCR-test eller antigen-test.

Ekstra Bladet har lavet en rejsevejledning til de store fire ferielande, Frankrig, Italien, Spanien og Grækenland, hvor links til alle nyttige informationer findes.