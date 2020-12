Har du set én? Rekordmange havørneunger er kommet på vingerme

Nordeuropas største rovfugl yngler som aldrig før i Danmark. Alene i denne ynglesæson er der kommet 138 havørneunger på vingerne fra 121 danske reder.

Og det er ny rekord på en sæson.

Siden 1995, hvor havørnen igen begyndte at yngle i Danmark, har Dansk Ornitologisk Forening med 'Projekt Ørn' registreret mindst 1224 udfløjne havørneunger i den danske natur.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på sin hjemmeside.

- I 2020 satte havørnen nok en rekord i ynglesucces, så vi nu har registreret mindst 1224 indfødte havørneunger i den danske natur i løbet af de seneste 24 år. Særligt Fyn har i år haft en stor lokal fremgang fra 24 til 29 ynglepar, primært i Faaborg-Midtfyns Kommune, siger Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), til foreningens hjemmeside.

Projekt Ørn blev etableret i 1992 af DOF, og kort fortalt går projektet ud på at overvåge og beskytte bestanden af ørne i Danmark.

Da projektet blev søsat i 1992 var målet, at Danmark i år 2040 skulle have 75 par havørne. Men da 2020 har budt på 134 danske ynglepar af havørne, hvoraf 121 par i denne sæson lykkedes med at få sendt unger på vingerne, har virkeligheden for længst overgået ambitionerne fra 1990'erne, og det får DOF til at drømme videre.



- Med de erfaringer, vi har høstet de senere år, tror vi, at en bestand på 160-180 ynglepar er realistisk. Og 200 ynglepar er ikke umuligt. Med sin kystlinje på 7300 kilometer og sine mange fuglerige fjorde og søer er Danmark et ideelt landskab for havørnen, der primært lever af vandfugle og fisk, siger Kim Skelmose til hjemmesiden.

