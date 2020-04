Har fået nok af turister: Amsterdam vil forbyde udlejning af boliger

Lige i denne tid vælter det nok ikke med turister i de hyggelige gader i Hollands hovedstad, Amsterdam. Men det gør det under normale tilstande, og det har mange af de lokale efterhånden fået nok af.

Nu har byrådet i Amsterdam offentliggjort, at byen har planer om at forbyde udlejning af private boliger i tre forskellige historiske bydele ved byens kanaler, så det ikke er lovligt at udleje sin bolig, f.eks. via portaler som Airbnb, i de pågældende områder.

Tiltaget er det seneste i en lang række, som Amsterdam har indført for at få mere kontrol over den massive turisme i byen.

Mange lokale beboere har således klaget over, at turister, som lejer boliger gennem Airbnbn, ødelægger livskvaliteten for de lokale, og det skal dette nye tiltag være med til at modvirke.

Tiltaget indføres sideløbende fra 1. juli med et andet tiltag, som tilsiger, at folk, der lejer deres private boliger ud, skal have en tilladelse. Rådhuset vil ikke give tilladelser til udlejning i de tre bestemte historiske områder i den centrale del af byen.

Bor uden for området

Hvert eneste år lægger mere end 20 millioner turister ifølge Der Spiegel vejen forbi Amsterdams centrum med 800.000 indbyggere.

Til Associated Press oplyser Airbnb, at 95 porcent af deres listede udlejningsboliger ligger uden for de områder, som forbuddet drejer sig om, og at virksomheden desuden har indført værktøjer til at begrænse støj og gener.

- Vi er fortsat ivrige efter at samarbejde med Amsterdam for at kunne understøtte langsigtede løsninger i forhold til udlejning af private hjem – frem for at finde kortsigtede løsninger, som er forvirrende og skadende for beboere og små virksomheder i disse udfordrende tider, lyder det fra Airbnb.

Amsterdam har desuden i de senere år strammet reglerne for udlejning af egne boliger, herunder at man højst må leje sin bolig ud 30 nætter om året, og at der aldrig må være mere end fire gæster.

