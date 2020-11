Har fået nok af turister: Nu skal overrendt gågade være for de lokale

I Barcelona vil man bruge turistkrisen til at tage et opgør med den populære gågade La Rambla

Det skal være slut med skrigende børn og fulde englændere på Ramblaen, det verdenskendte promenadestrøg i Barcelona, som havde 100 millioner besøgende om året, før coronavirus satte verden på pause.

Det skriver Guardian.

Barcelona har været et hotspot for turister, siden den fik mulighed for at vise sig frem for verden ved de olympiske lege i 1992.

Men nu er det stukket af. I en årrække er den spanske storby blevet nævnt i samme åndedrag som Amsterdam, Rom og Venedig, der alle har ry for at være blandt overturismens højborge.

I Barcelona er det især den berømte gågade La Rambla, der med sine mange gøglere, lommetyve og souvenirbutikker driver de lokale til vanvid og får dem til at gå i en stor bue uden om byens centrum.

Dansk selskab trodser myndighederne: Flyver til orange rejsemål

Vil være centrum for kunst

Forud for krisen havde byrådet i Barcelona allerede sat gang i en række initiativer, der skulle bringe en smule ro over den livlige gade og om danne til et sted, hvor også de lokale har lyst til at komme. Man skruede blandt andet ned for udlejningslejligheder og indførte en turistskat.

Nu står Cataloniens hovedstad så midt i en lockdown med natligt udgangsforbud. Og så kan man jo lige så godt gå all-in.

- Vi vil være Sydeuropas centrum for kunst, siger Maria Trenor, en lokal forretningsdrivende, til Guardian.

Hun er en del af et konsortium, der har stablet 260 millioner kroner på benene for at genskabe Teatre Principal - et stort teater, der så dagens lys i 1603, men som har været lukket siden 2006.

Artiklen fortsætter under billedet …

Det berømte marked La Boqueria må konstatere, at catalanerne har helt andre spisevaner end de turister, der plejer at udgøre størstedelen af omsætningen. Foto: Eduardo Alvarado/Unsplash

Et andet initiativ går ud på at lave et gammelt våbenstøberi fra 1800-tallet i det gotiske kvarter om til et kulturhus. Derudover er der planer om at give konkurrence til Ramblaen ved at etablere nye gågader i andre kvarterer, ligesom der skal etableres et grønt område i bunden af gaden ved havnen.

Berlin aflyser berømt julemarked

Skal sælge mere fisk

Også 180 år gamle La Boqueria, der inden krisen var et af Europas mest besøgte fødevaremarkeder, står foran en større omvæltning. For når turisterne udebliver, skal der åbenbart andre boller på suppen.

- Turister køber charcuteri, safran og oliven, men de køber ikke fisk, siger markedets formand Santiago Capdevila til Guardian.

Samtidig er det et ønske fra Barcelonas byråd at få nye indbyggere til Ramblaen, hvor der kun er 680 fastboende, fordi opskruede priser gør det mere attraktivt at leje ud.

Forvandlingen af La Rambla til også at være for de lokale kan dog blive en dyr fornøjelse, da krisen har drænet kommunekassen, der er vant til, at turisme udgør omkring en tiendedel af den samlede beskæftigelse.

Hotel chikanerede skiturister: - Dumme danskere med små hjerner