Har fået nok: Blæser på myndighedernes krav om at holde lukket

Polakkerne orker ikke mere.

Deres tålmodighed er ved at slippe op, og end ikke bøder på op til 50.000 kroner ser ud til at kunne tøjle deres frihedstrang.

Fitnesscentre, restauranter, caféer, barer, hoteller og skisportssteder er alle en del af en revolutionær bølge, der skyller ind over landet.

Det skriver New York Times.

Ifølge det amerikanske medie holder hundredvis af erhvervsdrivende dørene åbne for deres kunder, selv om landet er i lockdown, og der er krav om at holde lukket.

Det sker under hashtagget #OtwieraMY, der betyder 'vi åbner' på dansk.

Protestbevægelsen er sat så meget i system, at der er lavet et interaktivt kort over Polen, hvor du kan se, hvilke butikker der - ifølge eget udsagn - holder åbent.

Domstolene står i vejen

De erhvervsdrivende lader ikke til at frygte førnævnte bøde på 50.000 kroner, som er straffen for at holde åbent under lockdown.

Spørger man de erhvervsdrivende, så har domstolene nemlig deres ryg.

New York Times forklarer dette med en afgørelse fra januar, hvor en polsk frisør blev frikendt for at overtræde restriktionerne. Det skete med den begrundelse, at der ikke var forfatningsmæssigt grundlag for at forbyde udøvelse af forretningsaktiviteter.

Siden har de polske domstole truffet lignende afgørelse i andre sager.

Ifølge Telegraph sagde premierminister Mateusz Morawiecki fredag, at biografer og teatre får lov at genåbne fra midten af februar, mens restauranter og fitnesscentre må vente.

Polen har ifølge Worldometer haft 1.539.564 smittede og 38.712 dødsfald med corona.

