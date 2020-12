Havenes suverænt største haj koster 3,4 milliarder

Det er ikke mere end nogle uger siden, Lazzarini Design Studio afslørede et kommende yachtkoncept, 'Avanguardia', formet som en svane. Men nu er det utraditionelle designfirma, stiftet af Pierpaolo Lazzarini, kendt for deres futuristiske fartøjer til både lands og vands, atter klar til at skubbe grænserne med endnu et vildt design, denne gang i hajstøbning. Det skriver CNN.

'Prodigium' hedder den og måler svimlende 153 meter fremstillet af kulfiber og aluminium. Megayacht-konceptet er udstyret med sin egen havn med plads nok til en anden yacht på op til 30 meter foruden tre swimmingpools ombord.

Foto: Lazzarini Design Studio

Foto: Lazzarini Design Studio

Det udvendige design har antikke romerske påvirkninger med to storslåede søjler, der holder den øvre struktur på grandios maner. Havrovdyr og romersk arkitektur virker måske ikke som det åbenlyse match i et futuristisk yachtkoncept. Men ifølge designteamet er det med til at repræsentere hajen som 'havets hersker', skriver CNN.

Prodigium består af seks dæk. Det lukkede øverste niveau, som huser den primære opholdsstue, er udtænkt til at efterligne tænder og næse på et havrovdyr. Begge sider af skibet skal udstyres med to enorme udtrækkelige finner, der kan tjene som ekstra terrasser.

Mest storslået er imidlertid den anslåede markedspris på knap 550 millioner dollars svarende til i omegnen af 3,4 milliarder danske kroner.

Foto: Lazzarini Design Studio

Tager over to år at bygge

Til at drive havets suverænt største haj installeres tre jetmotorer og to elektriske centerlinjemotorer. Det vil ifølge Lazzarini Design Studio gøre 'Prodigium' i stand til at nå en anslået sejlhastighed på cirka 22 knob.

Luksusyachten kan rumme omkring 40 gæster ad gangen, har plads til tre helikoptere og indeholder to garager fyldt med vandlegetøj til at underholde gæsterne.

Mens projektet fortsat befinder sig i den tidlige fase af designprocessen, estimerer Lazzarini, at skibet vil tage mindst 28 måneder at konstruere, hvis eller når det bestilles af et værft.

Prodigium er det andet af seks nye koncepter inspireret af naturen, der i øjeblikket udvikles af den italienske designer Pierpaolo Lazzarini.

Foto: Lazzarini Design Studio

