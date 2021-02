Havets skræk: Hvidhajer dukker op, hvor de ikke bør være

Klimaforandringer er godt i gang med at forandre Jorden.

Vejret bliver varmere, isen smelter, og havet stiger. Men ikke nok med det. Nogle steder er den globale opvarmning også årsag til nye bekendtskaber med meget store tænder.

Det er tilfældet i farvandene nord for Californien på den amerikanske vestkyst.

Her har de lokale fisk levet et fredsommeligt liv præget af vante rutiner og faste fødekæder. Det er der alt sammen blevet vendt op og ned på med ankomsten af den store hvide haj, der er verdens største kødædende fisk.

Det skriver The Guardian.

Game changer

Det britiske medie henviser til nye studier, som viser, at klimaforandringer har fået det frygtindgydende rovdyr til at bevæge sig 600 kilometer mod nord ud for Californiens kyst fra 2014 til 2020.

I samme periode er antallet af havoddere i Monterey Bay faldet med 86 procent.

De hvide hajer er en game changer, når de dukker op et nyt sted og dikterer et dugfriskt sæt spilleregler for de andre fisk, forklarer Kyle Van Houtan, der er chefforsker ved Monterey Bay Aquarium i Californien, i Guardian.

- Hvide hajer er ikke bare endnu en fisk i nabolaget. De er et toprovdyr, og i havet er alle andres øjne rettet mod dem.

I det store billede er det dog ikke de hvide hajer, der er problemet. Det er klimaforandringerne, fastslår den amerikanske forsker.

- Hajerne fortæller os jo egentlig bare, at havet ændrer sig, og at det nu er tid for os til at gøre noget ved det.

