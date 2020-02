Havne afviser krydstogtskib: Medarbejder har influenza

Endnu et krydstogtskib bliver lige nu afvist fra de havne, hvor det ellers havde planlagt at lægge til kaj.

Krydstogtskibet MSC Meraviglia fra selskabet MSC Cruises er blevet afvist fra to havne, fordi myndighederne frygter, at der er coronavirus ombord på skibet. Skibet med mere end 4500 passagerer og 1600 medarbejdere blev afvist af Jamaica og Cayman Islands, efter det blev opdaget, at en af medarbejderne ombord ikke havde det godt. Det skriver New York Times.

Krydstogtskibet ankom til Ocho Rios i Jamaica fra Miami tirsdag morgen. Her rapporterede skibets besætning, at de havde en person ombord med influenza. De jamaicanske myndigheder blev bekymret for, om der var tale om coronavirus og valgte derfor at afvise skibet. Herefter sejlede skibet videre til den næste havn på ruten i Georgetown, Cayman Islands.

Det var meningen, at skibet skulle lægge til kaj onsdag morgen i Georgetown, men her blev skibet afvist af sundhedsministeren.

- Vi er yderst forsigtige, fordi vi vil beskytte helbredet og sikkerheden for vores beboere, derfor har regeringen afvist tilladelsen til krydstogtskibet, som tidligere planlagt, siger Dwayne Seymor, sundhedsministeren i Cayman Islands, i en pressemeddelelse.

Kan vare længe

- Jeg håber ikke denne rejse bliver værre, skrev passageren Phillip Emerson på Twitter.

Hændelsen kommer efter, at et andet krydstogtskib, MS Westerdam, som sejlede i Asien, blev afvist fra fem havne, før det efter 14 dage på havet fik lov til at lægge til kaj i Sihanoukville i Cambodia. Der var ikke nogen smittede ombord på MS Westerdam, men da skibet var sejlet ud fra Hong Kong, hvor smitten med coronavirus allerede var begyndt at sprede sig, ville myndighederne ikke tage nogen chancer. Derfor blev skibet afvist.

I en udtalelse tirsdag eftermiddag sagde MSC, at alle deres medarbejdere og passagerer havde taget en obligatorisk test for corona, før de kom ombord på skibet.

- Vores medarbejder har rejst til Miami fra Manila i Filippinerne via Istanbul. Han udviklede symptomer på en almindelig influenza og er testet positiv for type a influenza, da han besøgte skibets lægehus. Han har ingen andre symptomer, udtaler MSC Cruises.

Den næste havn på turen ligger på Grand Cayman, herefter Cozumel og så MSC's private ø Ocean Cay, før krydstogtskibet sejler tilbage til Miami 1. marts. Der er ikke noget nyt om, hvorvidt krydstogtskibet også er blevet afvist fra de næste destinationer på ruten.