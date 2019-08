Havnevært: De ved ikke, at de ikke må bade i havnen

De kommer sejlende i en lille, rød gummibåd og fortæller dig, hvad du må og ikke må, når du befinder dig i og omkring Københavns Havn.

Havneværten. Københavns Havns nye sherif.

Københavns Kommune har siden juni kørt et pilotprojekt med havneværter, der skal holde øje med sikkerheden i havnen. Det er især svømmere, som ikke helt kender reglerne for, hvor de må være. Mange tror nemlig, at de må svømme overalt. Men det kan være farligt.

Omkring 150 gange hen over sommeren har havneværterne stoppet badegæster i at hoppe i vandet ulovlige steder. Og selvom det kan være surt at blive forhindret i en maveplasker, så har responsen ifølge en af havneværterne været god. Det skriver TV Lorry.

- Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra dem, vi har haft fat i. Meget få er irriterede, for de fleste er overraskede over, at de ikke må bade, siger havneværten Mads Kørner til TV Lorry.

Farligt og forurenet vand

Københavns Havn er ikke kun for de svømmende, men også for de sejlende. Derfor kan det være farligt at hoppe i bølgen udenfor de tilladte zoner.

Det er samtidig også kun i havnebadene og zonerne, at vandet bliver testet for forurening. Fordi Københavns Havn er en tidligere erhvervshavn, kan der ligge giftige tungmetaller flere steder på bunden.

Det er muligt at bade i de tre havnebade ved Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. Der findes også fem forskellige badezoner.

Ud over den primære opgave med at informere svømmere om, hvor de må svømme, tager havneværterne f.eks. også fat i dem, der sejler hasarderet, og hvis der skulle ligge skrald i vandet, samler de det op.

Københavns Kommune har endnu ikke besluttet, om projektet skal forsætte næste sommer.