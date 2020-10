Heathrow overhalet: Ikke længere Europas travleste lufthavn

London kan ikke længere bryste sig af at have Europas travleste lufthavn.

Det skriver CNN.

Heathrow har ellers siddet på førstepladsen i en lang årrække, men nu er det Charles de Gaulle i Paris, der har flest passagerer.

Der er dog tale om en snæver føring.

Charles de Gaulle har ved udgangen af september haft 19,27 millioner passagerer, mens Heathrow er lige efter med 18,97 millioner. Derefter følger Schiphol i Amsterdam (17,6 millioner) og Frankfurt Airport (16,6 millioner).

Sløve regeringsledere

Det er Heathrow selv, der har offentliggjort nyheden - muligvis for at lægge pres på den britiske regering for at forbedre lufthavnens arbejdsbetingelser.

I hvert fald langer adm. direktør John Holland-Kaye ud efter den britiske regering for at være for sløve med at indføre et effektivt testsystem for luftfartsbranchen.

- Andre europæiske ledere var hurtigere til at handle. Nu høster de fordelene, siger han.

Er ikke optimistisk

Tronskiftet er et resultat af den nedgang i passagerer, der er fulgt med coronakrisen, og som man altså kan konstatere, at lufthavnen i London er sluppet dårligere fra end konkurrenterne.

Heathrow forventer at slutte året med 22,6 millioner passagerer. Det er en markant nedgang sammenlignet med året før, hvor lufthavnen betjente 81 millioner passagerer.

Ifølge Heathrow fortsætter lidelserne ind i 2021, hvor forventningerne også er skruet ned. Her regner lufthavnen med 37,1 millioner passagerer.

