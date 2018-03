Hed strandsex fanget på video: Thailandsk politi på jagt efter kåde turister

Et vestligt par bliver i øjeblikket jagtet af politet i Thailand, fordi de søndag morgen klokken 8 lokal tid besluttede sig for at have hæmningsløs sex foran chokerede forbipasserende på stranden i Pattaya.

Det skriver The Sun.

Det berusede par havde angiveligt festet hele natten, da de eksotiske omgivelser i ferieparadiset fik dem til at give efter for deres lyster.

På en video kan man se manden med bukserne nede om knæene, mens han og den ukendte kvinde chokerer flere forbipasserende, der angiveligt først efter tre minutter fik parret til at stoppe deres sex-seance ved at råbe til dem, at de skulle holde op.

(Se videoen i playeren øverst oppe)

Se også: Ny lovgivning i Red Light District: Nu må man ikke stirre

Politichef: Vi jagter dem...

Det hæmningsløse par vandrede derefter roligt væk fra stranden, og myndighederne i Thailand har derfor nu sat alle sejl ind for at finde de to vesterlændinge, som, de mener, har 'skadet landets image':

- Dette skete et offentligt sted, hvor mange turister tager hen for at slappe af, siger den thailandske politichef Apichai Krobpetch og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvor turisterne kommer fra, men vi jagter dem i forsøget på at beskytte områdets ry.

Ifølge The Sun er myndighederne nu i fuld gang med at forhøre livredderne ved stranden samt at tjekke overvågningskameraer i området for at finde ud af, hvor parret gik hen efterfølgende.

Politet har derudover bedt offentligheden om hjælp i håbet om at kunne identificere parret på den måde.

Hvis parret bliver fanget kan de se frem til en bødestraf på - hvad der svarer til - knap 1000 danske kroner eller i værste fald en fængselsstraf.

- Politiet efterforsker sagen og vil retsforfølge de involverede parter. Det er meget dårlig omtale for området. Vi har talt med mange vidner, og vi jagter lovovertræderne. Det er ulovligt at have sex på offentlige steder, så de vil blive straffet, siger Apichai Krobpetch.

Det er ikke første gang, at folk slår sig løs i Pattaya...

(Video: Newsflare)

Også på Magaluf kan der være gang i vandet:

(Video: The Sun)