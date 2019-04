'Hellerup-ugen' får vinger: Ny flyrute skal fragte feriegæster til Skagen

Det skal være lettere for især forretningsfolk at komme på ferie i Skagen i uge 29. Derfor åbner en ny flyrute fra København

At tage et tog eller bilen fra København til Skagen, når man skal på sommerferie, er for tidskrævende for nogen.

Derfor vil Nordic Seaplanes til sommer åbne en midlertidig flyrute fra København til Skagen. Tanken er, at forretningsfolk lettere kan komme til det nordlige Jylland i uge 29, også kendt som 'Hellerup-ugen'.

Det fortæller selskabet bag ruten, Nordic Seaplanes, i en pressemeddelelse.

- Vores traditionelle kunder er forretningsfolk, og mange af dem holder ferie i juli. Derfor var vi på udgik efter en destination, hvor vi kunne opfylde et behov for flyvninger, siger Lasse Rungholm, direktør i Nordic Seaplanes, i pressemeddelelsen.

- Skagen er et utroligt smukt sted og tiltrækker hvert år mange københavnske gæster, især i uge 29. Derfor så vi potentialet i at tilbyde flyvninger til dem, der gerne vil slippe for 6-7 timer på motorvejen eller spare de 3-4 timer turen tager, hvis man flyver til Aalborg, siger Lasse Rungholm.

- Et fænomen

Ikke overraskende glæder man sig hos Turisthus Nord, som er fælles turistorganisation for Skagen, Frederikshavn og Sæby, over, at der kommer en ny flyrute til Skagen.

- Nu bliver det endnu nemmere at komme hertil, og jeg håber selvfølgelig, at flyvningerne bliver en succes, så de på sigt kan udvides til hele sommeren, siger René Zeeberg, direktør i Turisthus Nord.

- Uge 29 er blevet et fænomen i den danske sommer, som vi aldrig har markedsført. Det er jo nærmest blevet en tradition helt af sig selv, og at vi nu får en direkte flyforbindelse fra København i uge 29, understreger jo bare, hvor populær Skagen er, siger han.

Flyveturen fra København til Skagen tager en time, og man lander i havnen i Skagen, oplyser Nordic Seaplanes.

'Det betyder, at man kan nå sit eftermiddagsmøde i København og stadig nå at se solnedgangen ved Ruths Hotel,' lyder det fra Nordic Seaplanes.

En enkeltbillet inklusive 6 kg bagage koster 2.900 kroner, og skal du have op til 23 kg bagage koster det 3.600 kroner.