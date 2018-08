Helt gak-gak: Glemsomt personale fik fly til at vende om

Et fly fra Brisbane i Australien måtte vende om, fordi lufthavns- og flypersonalet havde glemt en vigtig detalje

Et glemsomt personale var den 18. juli skyld i, at piloterne på et Malaysia Airlines-fly fra Brisbane til Kuala Lumpur måtte vende om og flyve tilbage den australske lufthavn.

Ifølge rapporten havde både lufthavns- og kabinepersonalet nemlig glemt at fjerne de plastiknet, der dækker de såkaldte pitot-rør på flyene.

Det viser en indledende rapport, som den australske flymyndighed, Australian Transport Safety Bureau (ATSB), netop har offentliggjort.

Pitot-rørene sidder på flyets næse og bruges til at måle farten. Når flyet står stille bliver rørene dog dækket til af et net med røde flag, som skal sikre, at der ikke kommer insekter ind i rørene, men det havde personalet altså glemt alt om, da A330-flyet lettede.

Ifølge Airline Ratings smeltede nettet kort efter take-off og ødelagde fartmåleren, så piloterne dermed ikke havde nogen anelse om, hvor hurtigt de fløj og derfor måtte se sig nødsaget til at vende om.

Hverken kaptajnen eller teknikere fandt fejlen

Flyet nåede ifølge ATSB op i en højde på 10.000 fod (cirka 3 km), før piloterne valgte at vende om og lande flyet sikkert - og uden tilskadekommende - i Brisbane.

Ifølge rapporten er både lufthavnspersonalet samt flypersonalet skyld i fejlen, som skete på trods af flere inspektioner af både kaptajnen, lufthavnspersonale og flere teknikere.

I forbindelse med den indledende rapport har den australske flymyndighed kaldt hændelsen for 'yderst alvorlig' og har nu påbudt alle flyselskaber i landet at revurdere deres procedurer, når det kommer til at fjerne disse insektnet inden take-off.

- Dette er en yderst alvorlig hændelse. Videooptagelser viser, at de tre net sad fastspændt på flyet, da det forlod terminalen og accelererede ned af startbanen, siger Greg Hood fra ATSB.

