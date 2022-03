Helt vildt: Folk fra hele verden booker overnatninger i Ukraine

Det virker umiddelbart ikke oplagt at booke overnatninger i et krigshærget land.

Ikke desto mindre er det, hvad flere af verdens borgere har gjort inden for den seneste tid.

Sådan lyder meldingen fra bookingtjenesten Airbnb, som oplever, at det strømmer ind med bookinger på overnatningssteder i Ukraine.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Krig og ødelæggelse plejer i udgangspunktet ikke at tiltrække turister, og det gør det heller ikke i dette tilfælde.

Faktisk er det sådan, at det er de færreste personer, som har foretaget en booking i Ukraine, der har planer om at rejse dertil.

I stedet skal de mange bookinger betragtes som en form for nødhjælp, der yder økonomisk bistand til de Airbnb-værter, der har en bolig i Ukraine.

Over 60.000 bookinger på to dage

Ifølge en talsperson fra Airbnb blev der foretaget 61.000 bookinger d. 2. og 3. marts.

Det er folk fra hele verden, der er hoppet til tastaturet og har foretaget en booking for at hjælpe ukrainerne. Dog stammer op mod halvdelen af bookingerne fra personer, som er bosat i USA, lyder det fra Airbnb.

Under normale omstændigheder vil Airbnb tjene på de overnatninger, som bookes via deres platform. Det gør har bookingtjenesten dog valgt at vie fra i dette tilfælde, hvor hele beløbet går ubeskåret til de ukrainske udlejere.

Dertil har Airbnb opfordret til, at personer, som er bosat i nærområder til Ukraine, udlåner deres boliger gratis til ukrainske flygtninge, såfremt man har mulighed for det.