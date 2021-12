Hemmeligheder bag farao mumie afsløres efter 3500 år

Ved hjælp fra CT-skanninger er det nu muligt at undersøge den mere end 3000 år gamle egyptiske mumie af farao Amenhotep I

For første gang nogensinde er det muligt at undersøge, hvad der helt præcist gemmer sig i den sakofag, som i 3500 har gemt på det mumificerede lig af den egyptiske farao Amenhotep I.

Altså vel at mærke uden at åbne for selve sakofagen.

For ved hjælp af moderne teknologi i form af CT-skanninger har forskere kunnet undersøge de legemlige rester af farao Amenhotep I, som regerede over Det gamle Egypten fra 1525 til 1504 før vor tidsregning.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og The Guardian.

Banebrydende fund

Fundet er intet mindre end banebrydende, fordi det har gjort det muligt at få sat nogle specifikke karakteristika på den afdøde oldtidskonge uden at pille bandagerne væk fra det balsamerede lig.

- Vi fik sat et ansigt på kongen, der har været pakket ind i mere end 3000 år, siger professor i radiologi Sahar Saleem om fundet til BBC.

Det har været muligt at lave en rekonstruktion af faraoens hoved i 3D. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/Ritzau Scanpix

Lignede sin far

Det første, Sahar Saleem bemærkede på skanningsbillederne, var, hvordan Amenhotep I's ansigtstræk lignede hans far Ahmose I, som var den første farao i Det gamle Egyptens 18. dynasti.

Han havde samme smalle hage, samme smalle næse, krøllet hår og fremtrædende fortænder i overmunden, som stadig er intakte.

Dertil fandt man, at Amenhotep I formentlig var omkring 35 år, da han døde. Han var cirka 169 centimeter høj og var omskåret.

Med sig i graven fik faraoen desuden 30 amuletter og et gyldent bælte dekoreret med perler af guld.

Mumien er normalt at finde på Det Egyptiske Museum i Kairo, hvor den vil blive leveret tilbage til, når undersøgelserne er afsluttet.