Hentes hjem fra ferieparadis af krigsskibe

Indien har sendt to krigsskibe til Maldiverne for at evakuere indiske statsborgere

Hvis man er en af de mange indiske statsborgere, der under coronakrisen har været fanget på Maldiverne, kan man muligvis se frem til en evakuering lidt ud over det sædvanlige.

I stedet for at hente borgerne i fly, som mange andre lande har gjort, har de indiske myndigheder nemlig valgt at give evakueringsopgaven til krigsskibene INS Magar og INS Jalashwa - den indiske flådes største skib.

Det skriver Times of India.

Som det sig hør og bør, når væbnede styrker er involveret, er evakueringen blevet døbt 'Operation Samudra Setu' (Operation Havbro).

Se også: 500 turister stadig fanget i paradis

Ifølge Times of India har de to krigsskibe allerede hentet de første 900 statsborgere tilbage til hjemlandet, og INS Jalashwa er nu på vej tilbage til Maldiverne for at hente 700 mere.

I alt 4500 indiske statsborgere har givet udtryk for, at de gerne vil hjem. Alle vil dog ikke blive hentet af krigsskibene. Foto: Arunchandra Bose/AFP/Ritzau Scanpix

Se også: Skisportssted vil gemme sne til efteråret

4500 vil gerne hjem

Der bor omkring 27.000 indiske statsborgere på Maldiverne, men det er langtfra alle, som vil blive hentet hjem.

Mediet skriver, at cirka 4500 mennesker ønsker at vende tilbage i Indien, men kun mellem 1800 og 2000 får en plads på et af de to krigsskibe.

Når statsborgerne vender hjem, skal de gå i 14 dages isolation. Indien har ifølge Johns Hopkins University registreret lige over 82.000 tilfælde af covid-19, mens 2649 i skrivende stund er registreret døde. Maldiverne har 982 smittede og fire døde i skrivende stund.

Landet har været lukket ned i seks uger, og i løbet af nedlukningen har 122 mio. mennesker ifølge Finans mistet deres arbejde.